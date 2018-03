Sehtests sind nicht immer kostenlos

Wer beim Augenoptiker bestimmte Sehtests machen lässt, muss dafür bezahlen. Welche kostenlos sind und für welche Sehtests immer bezahlt werden muss.

Sehtest beim Optiker: Die kostenlose Version

Testet der Kunde sein Sehvermögen mit Hilfe einer Tafel mit Buchstaben selbst oder wird die Sehstärke nur grob gemessen, kostet das in der Regel nichts. Den Unterschied machen sowohl die Beratung als auch die eingesetzte Technik aus. Bei der elektronischen Messung wird mit einem sogenannten Autorefraktometer die Sehschärfe grob bestimmt. Dabei blickt der Kunde durch zwei Öffnungen in den Apparat. Dieser projiziert ein Infrarot-Bild auf den Augenhintergrund des Kunden. Der Optiker stellt die Projektion so ein, dass sie im Augenhintergrund des Betrachters scharf erscheint. Mittels der so gewonnen Messdaten kann er den ungefähren Grad der Sehschwäche ermitteln.