Weihnachtsspeck loswerden: 10 Tipps für die Januar-Diät

Keine anderes Fest ist so kalorienreich wie die Weihnachtstage. Wie man das Übergewicht im Januar wieder abbauen kann.

1. Mahlzeiten zusammenlegen

An und nach den Feiertagen hilft es, Mahlzeiten zusammenzulegen. Statt Frühstück und Mittag lieber ausgiebig Brunchen. So lässt einen das Kuchenbuffet am Nachmittag kalt. Ein leichtes Abendessen rundet den Tag ab. So spart man Kalorien ganz ohne Diät.