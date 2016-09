Palmöl: Billig, begehrt und schlecht für die Umwelt

Der steigende Verbrauch von Palmöl führt zu massiven ökologischen Problemen. Umweltfreundliche Alternativen gibt es zwar nicht. Verbraucher können aber trotzdem etwas tun.

Wo wachsen Ölpalmen?

In den Tropen. Sie werden vor allem in Südostasien, aber auch in Südamerika angebaut. Die globale Jahresproduktion von Palm- und Palmkernöl lag 2013 bei rund 60 Millionen Tonnen. Davon wurden 51 Prozent in Indonesien und 36 Prozent in Malaysia erzeugt, wie das US-Forschungsinstitut FAPRI (Food and Agricultural Policy Research Institute) berichtet. Die weltweite Palmanbaufläche hat sich seit 1990 nahezu verdreifacht auf 17 Millionen Hektar (2013).