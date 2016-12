Plätzchen verzieren mit Kuvertüre, Farben oder Dekorationen

Weihnachtsplätzchen verzieren ist nicht schwer. Ideen, wie aus selbst gebackenen Stücken kleine Kunstwerke werden.

Selbst gemachte Weihnachtsplätzchen in allen Varianten gehören zu Weihnachten dazu. Individuell werden sie durch süße Dekorationen und bunte Verzierungen. Ein süßer Überzug ist dabei die Basis, Zierwerk in allen Farben, Formen und Aromen die Krönung. Welche Zutaten sich zur Dekoration von Weihnachtsplätzchen eignen.

Kekse mit Kuvertüre verzieren

Für eine Dekoration mit Kuvertüre wird die Schokolade zuerst in einer Schale oder einer Tasse im Wasserbad erhitzt und verflüssigt. Eine Kuvertüre so hinzubekommen, dass sie glänzt und nicht grau wird, erfordert viel Übung. Die Hauptschwierigkeit liegt in der richtigen Temperierung der Masse. Weit einfacher in der Handhabung und mittlerweile in guter Qualität erhältlich sind Fettglasuren.