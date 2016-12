Sekt und Co: Woran man guten Schaumwein erkennt

Champagner oder billiger Schaumwein? Dazwischen liegen preislich oft Welten - geschmacklich aber nicht immer.

Schaumweinkriterien: Optik, Schaum, Geruch und Geschmack

Beim Probieren kommt es auf vier Größen an: die Optik, das Schäumen, der Geruch und der Geschmack.

Optik: «Beim Erscheinungsbild gucke ich: Ist das Getränk klar oder trüb?», so Engelhard. Die Optik gebe Aufschluss über den Alterungsprozess. Eine klare Farbe sei ein Zeichen für Frische und somit gut.

Schäumen: Beim Schäumen komme es darauf an, ob der Wein nur müde herumblubbert oder frisch prickelt.

Geruch: «Beim Geruch auf Fehltöne achten wie Schwefel», riet Engelhard. Riecht der Wein zum Beispiel nach Pferd, ist eventuell bei der Gärung etwas schief gelaufen.

Geschmack: «Steht die Säure zu sehr im Vordergrund oder ist eine klebrige Süße vorhanden?«, erklärte der Experte. Wichtig sei, dass die Geschmackskomponenten harmonisch aufeinander abgestimmt sind. Der Geschmack ist bei Schaumweinen stark von Hefeprozessen abhängig, die für die Gärung verantwortlich sind. Je länger er gärt, umso stärker nimmt er die Hefearomen an. «Ob man das mag, hängt von den eigenen Geschmacksvorlieben ab», sagte Engelhard. «Für manche schmeckt es dann negativ apfelig, also verdorben.»