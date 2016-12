Sushi: Sind Fisch und Reis jetzt radioaktiv?

Sushi ist das japanische Nationalgericht und in aller Welt beliebt. Kann man die Fisch-Reis-Häppchen nach dem Atomunfall hierzulande weiter bedenkenlos geniessen?

Zum anderen werde für Sushi in der Regel kein Fisch aus Japan verwendet: Lachs etwa stamme meist aus Chile oder Norwegen, Thunfisch zum Beispiel aus dem Indischen Ozean. Allerdings bewege sich Letzterer viel und durchziehe zahlreiche Meeresregionen, so dass Herkunft und Fanggebiet nie genau übereinstimmen. Auch der hierzulande für verwendete Reis für Sushi stammt nach Einschätzung von Kess eher selten aus Japan.

Nori-Algenblätter

Bei den für Sushi verwendete Nori-Algenblättern sind die Gefahren ebenfalls gering: Nach Angaben des Bundesamtes für Strahlenschutz in Salzgitter werden Lebensmittel aus den vom Reaktorunfall in Japan betroffenen Regionen nicht in nennenswertem Umfang nach Europa transportiert.



Außerdem gelten der Behörde zufolge strenge Grenzwerte, was die radioaktive Belastung von Lebensmitteln angeht. Diese bezögen sich auch auf importierte Ware. Es sei daher auch bei Importware «nicht mit einer Verschleppung von Radioaktivität von Japan nach Europa zu rechnen».