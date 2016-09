Fadenlifting: Mit Nadel und Faden gegen Falten

Mit Hilfe von Nadel und Faden feine Fältchen entfernen und Konturen straffen? Fadenlifting ist bei vielen Schönheits-Chirurgen längst etabliert. Für jeden geeignet ist es nicht.

Beauty-OPs gegen die Zeichen der Zeit haben ein Image-Problem. Denn bekannt sind vor allem die extremen Negativergebnisse: Das Gesicht wirkt nach dem Eingriff wie eine Maske. So soll es natürlich nicht sein. Und so arbeitet die Branche daran, Korrekturen quasi unsichtbar zu machen.

Wie aufwendig ist der Eingriff?

Doch das sei nicht alles, was diese Methode leistet: Durch den Eingriff komme es zu einer sogenannten Fibrose: «Also einer erhöhten Kollagenproduktion. Das betroffene Gewebe wird dadurch an den behandelten Stellen zusätzlich gestrafft», so Boorboor. Außerdem sei das minimalinvasive Verfahren ohne Skalpell sanft und nahezu schmerzlos, ergänzt Wolfgang Niederdorfer vom Haut- und Laserzentrum an der Oper in München.