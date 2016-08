Nagellack-Trends im Herbst 2015: Weinrot, nude und starke Muster

Im Herbst sind auf den Nägeln dunkle Farben angesagt. Außerdem liegen Struktureffekte und grafische Muster voll im Trend. Auch bei der Nagelform gibt es klare Favoriten.

Weinrot schimmern die Nägel im Herbst. Denn die Farbe passt perfekt zur erdigen Herbst-Kleidung, sagt Sabrina Siebert, Nageldesignerin in Berlin. Die Trendfarbe des Jahres ist Marsala, ein warmes Bordeauxrot. Auch ein dunkler Grauton oder ein dunkles Blau sehen elegant aus.

Für Frank Schäberle vom VKE-Kosmetikverband sind pudrige Töne wie Rot oder Nude mit beerigen Farbakzenten im Herbst und rockige Töne wie Schwarz, Metallic-Grün und dunkles Violett im Winter klar im Kommen. Ab Januar sind dann hellere Farben in Mode. Pünktlich zum Skiurlaub haben die meisten Nagellackträgerinnen genug von dunklen Farben. Dann gehe der Trend zu Weiß mit Glitzer und Schneeflocken, sagt Siebert.

Die Lacke kommen dabei aber nicht einfach so auf die Nägel: Color Blocking ist das Stichwort. Nagellackträgerinnen experimentieren hier mit verschiedenen Farben und Mustern. Zum Beispiel schachteln sie abstrakte grafische Muster wie Quadrate und Dreiecke in zwei oder drei Farben ineinander. Für trendige Designs lassen sich farbige Lacke mit metallischen kombinieren und mit Glitzereffekten aufpeppen, sagt Dirk Täuber, Redakteur der Zeitschrift «Beauty Forum Nailpro». Neuartige Effekte lassen die Lackierung samtig-seidig oder lederig erscheinen. «Matte Lackierungen mit eleganten Struktureffekten sind für diesen Herbst und Winter ein Must-Have», sagt Schäberle.

Und so bringen Nagellackträgerinnen ihre Nägel in Form: Zunächst feilen sie die Nägel mit einer Sandpapier- oder Glaspfeile und schieben die Nagelhaut leicht zurück. Dann wird der Nagel mit einem Buffer, einem viereckigen Feilblock, ohne Druck angeraut, um Verfärbungen zu entfernen und die Haltbarkeit des Lacks um ein bis zwei Tage zu erhöhen. «Ein Unterlack kann, muss aber nicht», sagt Siebert.

Nagellack zwei- bis dreimal auftragen

Danach werden alle zehn Fingernägel nacheinander zwei- bis dreimal lackiert. «Lieber mehrmals sehr dünn statt einmal zu dick», sagt Schäberle. Vor dem Auftragen des Lacks sollten Frauen den eingetauchten Pinsel nur an einer Seite abstreichen und mit dem Tropfen am Pinsel in einem flachen Winkel erst mittig und dann rechts und links des Nagels glatt ziehen, von der Nagelhaut bis zur -spitze. Nach einigen Minuten Trockenzeit werden die Nägel mit einem Klarlack oder anderem Top Coat überzogen, um die Haltbarkeit zu verlängern.