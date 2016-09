Beinhaare entfernen mit Rasierer, Laser und Co.

Körperhaare gelten als wenig attraktiv. Besonders Frauen wollen eine glatte Haut an den Beinen. Aber wie gut sind Rasierer, Enthaarungscremes, Laser und IPL?

Die warme Jahreszeit kündigt sich an - und damit auch die Saison der kurzen Röcke, knappen Shorts und sexy Kleider. Für die große Mehrheit der Menschen heißt das: Die Haare müssen ab, unter den Achseln, an den Beinen, in der Bikinizone. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Methoden, mit denen Frauen die lästigen Härchen entfernen können.

Seit geraumer Zeit setzen sich Hightech-Methoden mehr und mehr durch. Die IPL ist eine davon. Die Buchstaben stehen für «Intense Pulsed Light», also Licht mit intensiver Pulsierung. Dahinter verbirgt sich eine hochkomplexe Technologie, die das Haar an der Wurzel verödet und damit dauerhaft entfernt. Allerdings funktioniert diese Methode nur bei Haaren, die sich aktuell im Wachstum befinden. Daher sind mehrere Anwendungen nötig.

Ein Laserstrahl, eine weitere Methode, ist pures Licht, das Energie abgibt. Das Haar nimmt diese Energie auf und leitet sie in seine Wurzel. Diese werden zerstört. «Bei der Haarentfernung sind beide Geräte gleichwertig», sagt Claudia Borelli, Leiterin der Einheit für Ästhetische Dermatologie und Laser an der Universitäts-Hautklinik Tübingen.

Laser zur Haarentfernung für das Badezimmer

Dennoch sieht es so aus, als sei der Siegeszug solcher Geräte in das Badezimmer nicht aufzuhalten. «Wenn man so mutig ist, ein solches Gerät für zu Hause zu benutzen, sollte man vor allem die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen», rät Borelli. Und ganz wichtig: «Auf Augenschutz niemals verzichten.» Stellen mit Tätowierungen, Leberflecken und Narben werden nicht bestrahlt. Nach einer Behandlung müsse Sonnenlicht vermieden, notfalls ein Sonnenschutzmittel mit LSF von 50 benutzt werden. Und es kann vorkommen, dass bestimmte Medikamente zu Überreaktionen bei so einer Behandlung führen, erklärt Jürgen Ripperger vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE).