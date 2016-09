Haare färben: Die Unterschiede zwischen Tönen, Färben, Blondieren

Eine neue Haarfarbe verändert den ganzen Typ. Worin sich Intensivtönung, Pigmentierung, Colorierung und Colorshining unterscheiden.

Farbe im Haar zieht die Blicke auf sich. Wer von Natur aus mit einer eher unauffälligen Haarfarbe gesegnet ist, kann nachhelfen: mit Blondierung, Tönung oder Farbe. Doch Vorsicht: Damit man am Ende nicht mit einem Rotstich auf dem Kopf oder brüchigem Haar dasteht, gibt es Regeln zu beachten.

Was ist der Unterschied zwischen Blondieren, Tönen und Färben?

Zwischen Blondieren, Tönen und Färben gibt es große Unterschiede. «Beim Blondieren werden dem Haar Pigmente entzogen, beim Färben werden Pigmente ins Haar eingeschleust, und beim Tönen legen sich Pigmente um das Haar herum», erklärt Nikolaos Perdikis, Friseur für Paul Mitchell aus Stuttgart. Unterscheiden kann man die verschiedenen Produkte auch so: Werde ohne Chemie gearbeitet, handele es sich um den Begriff Tönung, sagt Jens Dagné von der Friseurvereinigung Intercoiffure Deutschland. In dem Moment, in dem Wasserstoffperoxid dazu gemischt werde, sei es eine Farbe.