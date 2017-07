Tattoo-Entfernung mit PicoSure-Laser: Keine Schmerzen, keine Narben

Ein neuer Laser entfernt Tätowierungen fast schmerzfrei und ohne die Haut zu vernarben. Noch streiten Experten aber über die Risiken dieser Technik.

Ein bisschen nervös ist Sascha Niemand schon auf dem Weg in den Behandlungsraum. Dort warten eine Liege und ein Laser namens «PicoSure» auf ihn, ein neues medizinisches Gerät zum Entfernen von Tätowierungen. Der stämmige blonde Versicherungsfachmann will sein Tribal, ein geschwungenes Ornament, auf der Brust loswerden, das er sich vor über zehn Jahren stechen ließ. «Das ist eine Jugendsünde gewesen - und mit der Zeit immer unförmiger geworden. Jetzt sieht es mehr wie ein Batman-Symbol aus.» Ab und an zeichnen sich die Umrisse durch das dünne, blaue Hemd ab. Niemand befürchtet, das könne seine Kunden verschrecken.