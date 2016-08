Fingernagel-Trends: Im Frühling Pastell-, im Sommer Neonfarben

Roter Lack, Pastellfarben im Frühling und Neontöne im Sommer- das sind die aktuellen Trends am Fingernagel.

Rot ist sexy. Das gilt nicht nur für Lippenstift oder hochhackige Pumps. Auch an den Nägeln wirkt die Farbe - und deswegen ist der Klassiker unter den Nagellackfarben weiterhin in diesem Frühling und Sommer gefragt. Und das auch mal da, wo man sonst keinen Lack aufbringt: Auf der Unterseite der langen Nagelspitze. Oben wird der Nagel schwarz oder mit metallischen Farben bemalt. Diese Farbkombination hat beispielsweise die britische Sängerin Adele bekanntgemacht. Angelehnt ist sie aber an ein Design von Christian Louboutin, dessen Schuhe immer eine rote Sohle haben.



Verschiedenfarbige Nägel liegen im Trend