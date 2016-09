Hochzeit: Tipps für Frisur und Make-up

Zum Typ passen soll er, nicht overstylt wirken und nicht allzu zeitaufwändig sein: Tipps für den perfekten Look am Hochzeitstag.

Am Tag ihrer Hochzeit will jede Frau die Schönste unter den Anwesenden sein. Kleid, Schuhe, Schleier, Blumen - all das lässt sich vorher auswählen, bestellen, kaufen und bereitlegen.

Make-up für die Braut: Nicht overstylen Perfekt ist das Braut-Outfit aber erst mit Make-up und Frisur. Und vorbereiten lässt sich hier wenig. Gerade deswegen sollten Frauen es am großen Tag nicht übertreiben. «Der wichtigste Tipp: Bloß nicht überstylen», sagt Stefanie Köhn, Friseurmeisterin, Visagistin und Sprecherin beim Bund Deutscher Haarformer (BDH) in Wetzlar.

Hochzeits Make-up nicht zu modisch wählen Viele Frauen hätten den heimlichen Wunsch, sich einmal im Leben wie eine Prinzessin zu fühlen - und verfallen dann in Übereifer, lautet ihre Erfahrung. «Aber ein sportlicher Typ mit Zuckerbäckerfrisur wirkt einfach nur fremd. Man sollte authentisch bleiben - auch und gerade bei der eigenen Hochzeit.» Zu bieder sollte es bei aller Tradition also nicht zugehen. Aber allzu moderne Frisuren und Stylings sind ebenfalls gefährlich, sagt Britta John, Beauty-Expertin bei der Parfümeriekooperation Beauty Alliance in Bielefeld. «Eine Hochzeit ist nicht der ideale Zeitpunkt, um Trends zu setzen.» Die Fotos sollen auch Jahre später noch gefallen.



Natürliches Make-up und zeitlose Frisur

dpa Make-up muss am Hochzeitstag gut eingearbeitet sein Natürliche Make-ups und klassische, zeitlose Frisuren sind also angesagt: «Dezente, zart schimmernde Farben für Augen-Make-up und Lippenstift und ein Hauch Rouge auf den Wangen beleben den Teint und lassen das Gesicht zum weißen oder cremefarbenen Kleid nicht zu blass wirken», rät John. «Es ist außerdem sinnvoll, nicht zu viele verschiedene und vor allem keine grellen Farben zu verwenden», sagt Star-Visagist Horst Kirchberger aus München. «Und das Make-up sollte auf jeden Fall gut eingearbeitet werden.»

Haut für Hochzeits Make-up vorbereiten Damit das gelingt, ist es ratsam, die Haut schon in den Tagen vor der Hochzeit ein wenig vorzubereiten: «Ein Peeling sollte man schon gemacht haben, damit die Haut wirklich gepflegt daher kommt», sagt Köhn. Wasserfeste Lidschatten und Wimperntusche helfen dabei, dass auch das ein oder andere Freudentränchen keinen Schaden anrichtet.

Hochzeits Make-up: Kussechter Lippenstift für die Braut Bräute sollten auf jeden Fall zu kussechtem Lippenstift greifen, rät Peter Schmidinger, Make-up-Experte des VKE-Kosmetikverbandes in Berlin. «Mit einer Lip Base hält der Lippenstift auch langen Hochzeitsküssen stand.»

Hochzeits Make-up: Tipps für Foundation und Puder Auch die Foundation muss gut und lange halten. Sie wird daher am besten mit einem Puder fixiert. Um Augen und Mund sollte etwas Illuminator aufgetragen werden, der etwas Glanz bringt. «Aber Achtung: Im Mimikbereich muss das Produkt alle Bewegungen mitmachen und darf sich nicht in Fältchen absetzen», betont Schmidinger. Von Camouflage sollte man die Finger lieber lassen. Es kann sich über den langen Tag in den Fältchen absetzen und diese optisch verstärken. Und keine Braut will schon am wohl wichtigsten Tag ihres Lebens alt aussehen.

Make-up vorher üben Einig sind sich die Kosmetikexperten darin, dass ein Hochzeits-Make-up in jedem Fall des öfteren vorher geübt sein will: «Bräute sind an diesem Tag unglaublich aufgeregt. Nur wer sich wirklich routiniert schminken kann, hat da eine Chance, das gut hinzubekommen», sagt Köhn. Eine Alternative ist der Gang zum Profi - das bietet auch eine kurze Auszeit im Vorbereitungsstress.



Hochzeits Frisur: Am liebsten klassisch-elegant

Eine Hochsteckfrisur wird mit Blumenspangen verziert. dpa Bei den Haaren sind Liebhaber klassischer, wenig aufwendiger Stile im Vorteil. Wer es lieber romantisch-verspielt mag, wählt passend zum Kleid die glamouröse Variante: Locken, Haarteile und Zöpfe zaubern selbst aus dünnstem Haar voluminöse Hochsteckfrisuren, verspricht Jens Dagné aus Worms, Vorsitzender des Friseurverbands Intercoiffure Deutschland. Ähnlich wie bei der Haut gelte aber auch beim Haar, dass es bereits in den Wochen vorher auf den großen Tag vorbereitet werden sollte: «Probleme wie zu dünnes, sprödes oder schwer zu bändigendes Haar lassen sich mit etwas Vorlauf lösen.»





Quelle: dpa