Tipps für ein glamouröses Make-up

Der Klassiker: "Smokey Eyes"

Für diesen Look verwenden Sie zunächst einen schwarzen Kajalstift und zeichnen auf dem oberen Lid eine durchgezogene Linie, am unteren Lidrand nur eine halbe. Die entstandene Kontur muss so dicht wie möglich zum Wimpernrand hin verwischt werden. Tragen Sie nun einen anthrazit-farbenen Lidschatten bis zur Augenfalte auf und arbeiten Sie ihn gleichzeitig in die Kajal-Farbe ein, so dass eine weiche Verbindung entsteht. Nun sollten Sie noch einmal mit Hilfe des schwarzen Kajals die Außenseiten verstärken und anschließend die verschiedenen Schichten mit einem gröberen Pinsel vermischen. Benutzen Sie einen weißen Kajalstift für die Wasserlinie, um das Auge optisch zu öffnen. Mit einem hellen, schimmernden Highlighter unter den Augenbrauen und den Augen lässt sich der Kontrast hervorheben. Nachdem Sie die Wimpern gebogen und getuscht haben, können Sie noch einen dezenten Nude-Lippenstift und ein wenig Lipgloss auftragen. Stärker betonte Lippen wirken bei diesem Look leicht übertrieben. Als zusätzlichen Farbklecks empfiehlt sich ein helles Rouge.