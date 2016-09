Ergebnisse der Qualifikation zur Fußball-WM 2018 nach Gruppen

Von Hanna Gerwig. Obdachlose gehören in Berlin zum Stadtbild. Ihr Leben findet in öffentlichen Räumen statt – in Parks, an Bahnhöfen, unter Brücken. Wie aber erleben Menschen ohne festen Wohnsitz ihre Stadt? Das Projekt Querstadtein will Begegnungen mit jenen schaffen, deren Alltag am Rande des Sichtbaren stattfindet – und das auf Augenhöhe. mehr