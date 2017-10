Ergebnisse der Qualifikation zur Fußball-WM 2018 nach Gruppen

In der Europa-Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland spielen 54 Mannschaften, eingeteilt in neun Gruppen mit jeweils sechs Teams. Insgesamt werden in Europa 13 Startplätze für die WM vergeben.



- Die neun Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die Endrunde der Weltmeisterschaft 2018.

- Die acht besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für eine zweite Runde, in der jeweils ein Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Die Sieger dieser K.O.-Runde qualifizieren sich ebenfalls für die WM.

- Russland ist als Gastgeber automatisch für die Endrunde gesetzt.