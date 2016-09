Demenz: Bei Diagnose Unfallversicherung überprüfen

Demenzbedingte Unfälle sind oft vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Wer die Diagnose erhält, sollte sich daher an den Versicherer wenden - und zu viel gezahlte Beiträge zurückfordern.

Menschen mit bestimmten geistigen Erkrankungen wie Demenz gelten in einigen Versicherungssparten als nicht versicherbar. Darauf weist der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin hin.

Keine Leistungen bei Unfall durch Bewusstseinsstörung

Beispiel Unfallversicherungen: Hier sind Unfälle aufgrund von Bewusstseinsstörungen häufig vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Wer also in Folge geistiger Verwirrung einen Unfall erleidet, würde nach den Bedingungen eines Standardvertrags unter Umständen keine Leistung erhalten, so der GDV.