Private Haftpflicht muss nicht für alle Haustier-Schäden aufkommen

Steht die private Haftpflichtversicherung des Besitzers gerade, wenn ein Haustier Schäden in der Wohnung anrichtet?

Haustierfreunde können für Schäden, die ihre Lieblinge verursacht haben, nicht in jedem Fall die private Haftpflichtversicherung in Anspruch nehmen. Das geht aus einem Beschluss des Saarländischen Oberlandesgerichts (OLG) hervor, über den die «Monatsschrift für Deutsches Recht» (Heft 21/2013) berichtet. Nach dem Richterspruch gilt dies beispielsweise, wenn die gemietete Wohnung durch die Tiere erheblich verunreinigt und der Mieter daher vom Vermieter zur Kasse gebeten wird (Az.: 5 W 72/13).

Haftpflicht zahlt nicht für Schäden duch falsche Haltung

Im konkreten Fall hatte eine Mieterin tagsüber drei Katzen in ihrer Wohnung gehalten. Sie selbst war den ganzen Tag bei der Arbeit. Nach ihrem Auszug stellte der Vermieter Verunreinigungen fest, unter anderem durch Tierurin am Parkettboden und an den Sockelleisten. Der Boden musste nach Meinung eines Sachverständigen ausgetauscht werden. Die private Haftpflichtversicherung weigerte sich jedoch, für den Schaden aufzukommen, da die Tiere unsachgemäß gehalten worden seien.