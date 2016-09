Haftpflichtversicherung: Wann eine private Absicherung wichtig ist

Wer einen Schaden verursacht, muss dafür finanziell geradestehen. Im schlimmsten Fall kann der Schaden den Verursacher ruinieren. Dagegen gibt es aber einen Schutz.

Besonders prekär kann es werden, wenn schon der Basisschutz Lücken aufweist. Laut Stiftung Warentest sollte er auch Schäden durch häusliche Abwässer und die Lagerung gewässergefährdender Substanzen abdecken- und nicht zuletzt Schäden durch Computerviren. «Wer etwa per E-Mail unbedacht einen Kettenbrief an seine Freunde weiterleitet, muss haften, falls ein darin enthaltener Trojaner deren Rechner lahmlegt», erklärt Alina Schön. «Neuverträge bieten diesen Schutz in der Regel automatisch.»

Sollten Kinder mitversichert sein?

Im Auge behalten sollten Versicherte auch ihren speziellen Bedarf. Dies gelte etwa für Familien. «Da Kinder unter sieben Jahren noch nicht deliktfähig sind, müssen ihre Eltern auch nicht für Schäden haften», sagt Verbraucherschützerin Unger. Dies gelte jedenfalls, so lange die Eltern nicht ihre Aufsichtspflicht verletzten. Sich mit Hinweis auf das Alter des Kindes aus der Affäre zu ziehen, sei jedoch nicht ratsam. «Hat der Filius die teure Vase des Nachbarn vom Tisch geworfen und zuckt der Papa nur mit den Schultern, ist das gute Verhältnis meist ruiniert», so Unger. Um dies zu verhindern, bleibe Eltern oft nur, in die eigene Tasche zu greifen- oder aber, rechtzeitig mit dem Versicherer zu klären, dass er auch in solchen Fällen zahlt.