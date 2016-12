Jahreswechsel: Das ändert sich 2017

Reformationstag auch in Berlin Feiertag

Anlässlich des Reformationsjubiläums ist Dienstag, der 31. Oktober 2017 in ganz Deutschland einmalig Feiertag. Denn an diesem Tag jährt sich die Veröffentlichung von Martin Luthers 95 Thesen an der Schlosskirche in Wittenberg zum 500. Mal. Auch Berliner Arbeitnehmer haben also mit dem Reformationstag einen arbeitsfreien Tag mehr - und können am Montag davor einen Brückentag nehmen.