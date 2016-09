Obst klauen: Früher Mundraub, heute Diebstahl

Ein Apfel vom Baum am Straßenrand oder eine Weintraube am Obststand: Die unverhoffte Wegzehrung gilt gesetzlich mittlerweile streng genommen als Diebstahl.

Wer von den Trauben am Obststand probiert oder vom Obstbaum am Straßenrand nascht, begeht damit meist Diebstahl - wenn auch in geringem Umfang.

Legale Pflückmöglichkeiten suchen

Wer Obst direkt vom Baum genießen will, muss nicht gleich zum Mundräuber werden. Manche Kommunen bieten ganz legale Pflückmöglichkeiten an. In der Gemeinde Kressbronn am Bodensee gibt es beispielsweise einen «Naschgarten», der in einen Rundweg integriert ist. Beim Wandern können sich Interessierte über Hopfen, Wein, Obst und Beeren informieren - und die angebauten Früchte in dem Garten gleich selbst kosten.