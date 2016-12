dpa

Drohnen und Multicopter fliegen: Regeln für Hobbypiloten

In Flughafennähe gilt für Drohnen und Multicopter Flugverbot. Aber auch anderswo müssen die Fluggeräte am Boden bleiben. Gesetze und Regelungen im Überblick.

Immer wieder kommt es in Flughafennähe zu Zwischenfällen mit Multicoptern. Was viele nicht wissen: «Die Flugsicherung kann Drohnen nicht auf dem Radarschirm sehen», sagt Sprecherin Ute Otterbein. Nicht nur deswegen gibt es klare Regeln, wo Multicopter und andere ferngesteuerte Fluggeräte am Boden bleiben müssen und was bei ihrem Betrieb zu beachten ist.

Welche Regeln gelten für Drohnen rund um Flughäfen? In den so genannten Kontrollzonen rund um die deutschen Flughäfen gilt ohne Sondererlaubnis Flugverbot. Ab einer Entfernung von 1,5 Kilometern dürfen Flugmodelle (bis fünf Kilogramm) in bis zu 30 Metern Höhe fliegen, unbemannte Luftfahrzeuge (bis 25 Kilogramm) in bis zu 50 Metern. Der Flug muss in Sichtweite des Piloten stattfinden, bemanntem Flugverkehr (etwa Rettungshubschraubern) muss sofort durch Verringerung der Flughöhe ausgewichen werden.

Welche Strafen drohen, wenn man trotzdem fliegt? Wird man erwischt, droht eine Anklage nach Paragraf 315 des Strafgesetzbuches wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Dazu muss es nicht einmal zu einem Unfall oder Schäden kommen. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) fordert eine Registrierung von Drohnen, um Eigentümer ermitteln zu können.

Gibt es weitere Flugverbotszonen? Im Luftraum über Militäranlagen, Krankenhäusern, Kraftwerken oder Gefängnissen darf nicht geflogen werden. Das Gleiche gilt auch für Unglücksstellen oder Menschenansammlungen. Zum Überfliegen von Privatgrundstücken braucht es eine Genehmigung des Eigentümers.

Wer braucht einen Drohnenführerschein? Bislang brauchen nur kommerzielle Nutzer eine Lizenz. Wird die Drohne privat genutzt und wiegt maximal fünf Kilogramm, ist keine Erlaubnis erforderlich. Allerdings überarbeitet das Bundesverkehrsministerium gerade die Luftverkehrsordnung. Die DFS will sich hier für einen generellen Drohnenführerschein einsetzen.

Was soll der Drohnenführerschein bringen? «Die Rechtslage ist für Laien momentan etwas verzwickt», sagt Ute Otterbein. Ein Führerschein würde helfen, dass alle Hobbypiloten mit den Sicherheitsregeln vertraut sind.

Wo kann man sich über die Regeln informieren? Die DFS gibt auf ihrer Webseite Informationen über sicheres Fliegen mit Flugmodellen und unbemannten Fluggeräten. Dort können Hobbypiloten sich auch über die Kontrollzonen rund um die Flughäfen informieren.

Drohnen und Multicopter über Berlin In Berlin gelten für Drohnenpiloten einige Sonderregeln. Zusätzlich zu den Kontrollzonen gibt es in der Hauptstadt zwei Flugbeschränkungsgebiete (ED-R 146 und ED-R 4), in denen Drohnen nicht fliegen dürfen:



Reichstagsgebäude: Rund um den Sitz des Deutschen Bundestages darf in einem kreisförmigen Gebiet mit einem Radius von 5,556 Kilometern und unter einer Höhe von ca. 1500 Metern generell nicht geflogen werden. Ausgenommen sind Flüge der Polizei, Einsatzflüge der Bundeswehr, Rettungsflüge sowie Flüge für An- und Abflüge zum und vom Flughafen Berlin-Tegel.



Wannsee: Wegen des Forschungsreaktors des Helmholtz-Zentrums darf am Wannsee ebenfalls nicht geflogen werden. Das Flugbegrenzungsgebiet hat einen Radius von 3,704 Kilometern und eine Höhe von ca. 660 Metern rund um das Helmholtz-Zentrum am Hahn-Meitner-Platz 1.



Wer ein Luftfahrzeug innerhalb eines Flugbeschränkungsgebietes ohne Durchflug- bzw. Aufstiegsgenehmigung aufsteigen lässt, macht sich strafbar.

Weitere Informationen:

Letzte Änderung: Dienstag, 27. Dezember 2016 10:43 Uhr

Quelle: dpa/Berlin.de