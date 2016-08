Hartz IV: Anspruch auf Lernförderung hängt von Schulnote ab

Unter bestimmten Bedingungen werden Nachhilfekosten für Kinder von Hartz-IV-Empfängern vom Amt übernommen. Dazu gehört auch, dass die Schulnoten schlecht genug sind.

Keine Kostenübernahme für Nachhilfe bei Note 3

In diesem Fall muss das Jobcenter die Kosten für Nachhilfe übernehmen oder bezuschussen. Kein Anspruch besteht hingegen, wenn der Leistungsempfänger lediglich ein Fach verbessern will, weil er beispielsweise die Note «befriedigend» hat - also eine Drei. Dies ergibt sich aus einer Entscheidung des Hessischen Landessozialgerichts (Az.: L 9 AS 192/14), wie die Deutsche Anwaltauskunft mitteilt.