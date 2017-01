Geld per App verschicken: So überweist man sicher

Geliehenes Geld zurückgeben oder Rechnungen aufteilen: Banking-Apps zum Verschicken von Kleinbeträgen machen es möglich. Doch Verbraucherschützer äußern Sicherheitsbedenken.

Immer mehr Banken bieten ihren Kunden die Möglichkeit, per App kleinere Geldbeträge an Kontakte in ihrem Adressbuch zu überweisen. Damit das Geld nicht in falsche Hände gerät, sollten sich vor allem Android-Nutzer schützen.

Wer bei unbefugten Zahlungen haftet

Für unbefugte Zahlungen haftet den Verbraucherschützern zufolge eigentlich die Bank beziehungsweise der Dienstanbieter; das Gesetz sehe erst bei grober Fahrlässigkeit den Kunden in der Verantwortung. Gerichte bewerteten es etwa regelmäßig als grobe Fahrlässigkeit, wenn ein Bankkunde jemandem sein Passwort fürs Online-Banking oder TAN-Nummern gesagt hat. Da das mobile Bezahlen noch recht jung sei, gebe es in der juristischen Praxis allerdings noch kaum Erfahrungen, was im Smartphone-Alltag noch in Ordnung und was fahrlässig ist.