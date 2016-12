Riester und Rürup: Produktinformationsblatt sorgt für mehr Transparenz

Um Finanzprodukte für die private Altersvorsorge vergleichen zu können, muss man oft seitenweise Vertragsinhalte studieren. Bei Riester- und Rürup-Verträgen ändert sich das nun.

Wer einen Riester- oder Rürup-Vertrag abschließen will, soll Angebote künftig einfacher vergleichen können. Denn ab dem 1. Januar 2017 müssen Anbieter ihren Kunden ein individuelles Produktinformationsblatt zur Verfügung stellen. Auf Grundlage der individuellen Einzahlungshöhe und -dauer soll in dem Produktinformationsblatt der prognostizierte Vertragsverlauf bis zum Beginn der Auszahlungsphase abgebildet werden. Darauf macht das Bundesfinanzministerium in Berlin aufmerksam.