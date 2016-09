Streit auf dem Spielplatz entschärfen

Buddeleimer geklaut, Schaukel blockiert, anderes Kind geschubst: Auf dem Spielplatz gibt es manchmal Streit. Eltern sollten dann vor allem abwarten und vermitteln.

Auf dem Spielplatz liegen Spaß und Frust oft nah beieinander. Dabei können Eltern mit ihrem Verhalten in typischen Situationen viel dazu beitragen, dass der Besuch harmonisch bleibt. Häufige Situationen und wie man am besten reagiert.

1. Mein Kind nimmt einem anderen das Spielzeug weg

Auf keinen Fall sollte man sich sofort einmischen, wenn der Nachwuchs einem anderen Kleinkind Schaufel oder Eimer stibitzt, sagt die Münchner Psychologin und Psychotherapeutin Doris Heueck-Mauß. «Lieber beobachten und abwarten. In der Regel machen Kinder das ganz gut unter sich aus.» Die Kinder mehr in Ruhe lassen, dafür plädiert auch der Sozialpädagoge Rainer Deimel. Kinder sollten seiner Meinung nach selbst erfahren, was passiert, wenn sie Grenzen verletzen und sich unsozial verhalten.