Ferienende: Gebrauchsanleitung für den Alltag

Die Sommerferein neigen sich dem Ende, Kinder müssen wieder zur Schule, Eltern zur Arbeit. Wie Kinder und Eltern sich an den Alltag gewöhnen.

Jetzt klingelt morgens wieder der Wecker... dpa

Schrittweise an das frühe Aufstehen gewöhnen

Plötzlich klingelt der Wecker wieder, jeden Morgen viel zu früh. In der Zeit ohne Unterricht endet die Nacht für viele Schüler erst gegen Mittag. Spätestens eine Woche vor Ende der Ferien sollte der Rhythmus aber wieder umgestellt werden. Ein gemeinsam erarbeiteter Aufsteh-Plan für die letzten Ferientage kann helfen, so der Verband Bildung und Erziehung in Dortmund. Eltern und Kinder legen dort die Aufstehzeiten ein paar Tage vor dem Schulstart fest. Denn am besten nähern sie sich Stück für Stück den frühen Aufstehzeiten. So könnte der Wecker fünf Tage vor Schulbeginn auf 9.00 Uhr gestellt werden - und dann jeden Tag eine halbe Stunde früher klingeln.