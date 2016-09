"ReCore" im Test: Viel Licht und viel Schatten

Innovative Ideen, fesselnde Story und eine gute Grafik: Microsofts "ReCore" hat das Zeug zum Spitzentitel. Doch nach einem starken Start lässt der Titel merklich nach. Schuld sind Fehler und Bugs.

Hier Teil sechs einer Serie, dort der dritte Neustart, da eine Sammleredition: Große Blockbuster-Spiele kochen Entwickler am liebsten mit bewährten Zutaten. Umso schöner, wenn sich ein großer Publisher wie Microsoft mit "ReCore" an etwas ganz neues heranwagt.

"ReCore": Vielversprechender Anfang

Charme und gute Ideen hat die familienfreundliche Mischung aus Hüpf- und Ballerspiel zur Genüge - allerdings leider auch viele kleine und große Fehler. Dabei ist der Anfang durchaus vielversprechend: Der Spieler schlüpft in die Rolle von Weltraum-Mechanikerin Joule, die es auf den Wüstenplaneten Far Eden verschlagen hat. Eigentlich war es ihr Job, Far Edens Verwandlung in eine bewohnbare Gartenwelt zu überwachen. Doch die Roboter, die dabei die Drecksarbeit erledigen sollten, haben die Revolution ausgerufen und machen nun Jagd auf Menschen.