Der Weltraum, düstere Stadtmetropolen und realisitsche Rennpisten - die Neuerscheinungen für PC und Konsole bieten viel Abwechslung. Wir stellen die spannendsten Spiele vor.

In "No Man's Sky" kann der Spieler ein ganzes Universum bereisen - inklusive mehr als 18 Trillionen Planeten. dpa

"No Man’s Sky": Abenteuer in prozedural generierter Welt

Ab ins All geht es in "No Man’s Sky" von Sony. Unendliche Weiten - das trifft aufs All zu, aber auch auf die Spielewelt in "No Man’s Sky". Zig Millionen von Planeten werden in diesem ungewöhnlichen Titel nach einem großen Zufallsbaukasten erschaffen. Gleich zu Beginn sind handwerkliche Fähigkeiten gefragt: Ein Schrotthaufen namens Raumschiff muss flott gemacht werden. Dafür braucht es Rohstoffe. Und die müssen erst noch gefördert werden. Besonders stark wird der Spieler bei seiner anschließenden Erkundung des Weltalls allerdings nicht geführt. Das Ziel des Spiels ist nicht sehr präzise definiert - klar ist, dass es zum Mittelpunkt der Galaxie gehen soll. Beim Spielen wird deutlich: Totale Freiheit hat seinen Preis - es fehlt an Orientierung. Es ist viel Geduld gefragt und eine große Portion Bereitschaft, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. "No Man’s Sky" gibt es für rund 60 Euro für die Playstation 4.