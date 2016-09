FritzOS 6.50: Update für WLAN-Repeater und Powerline-Adapter

Mit dem Update des Geräte-Betriebssystem FritzOS 6.50 spendiert der Hersteller AVM seinem WLAN-Repeater und Powerline-Adapter neue Features und eine bessere Übersicht.

Neue Features unter FritzOS 6.50

Diese Oberfläche passt sich automatisch an die Displaygröße etwa auch von Smartphones oder Tablets an, wie der Hersteller mitteilt. Dort sollen nun auch Updates für alle AVM-Geräte im Heimnetzwerk signalisiert werden, damit Aktualisierungen zentral angestoßen werden können. Optional lassen sich alle Updates aber auch automatisieren. Zudem wurden den Angaben zufolge die WLAN- und Powerline-Leistungsfähigkeit der Geräte verbessert. Eine neue WLAN-Analysemöglichkeit hilft Anwendern in Umgebungen, wo sich viele verschiedene Heimnetzwerke überschneiden.