Digitale Kettenbrief erkennen und löschen

Kettenbriefe sind keine Erfindung des Internets, schon früher wurden sie per Post versandt. Heute landen sie als Mail in der Inbox. Aber wie lassen sich die digitalen Kettenbriefe erkennen?

Kettenbriefe liegen heute kaum noch im Briefkasten, sondern fluten in virtueller Form E-Mail-Postfächer, Timelines oder Messenger. Doch geändert haben sich nur die Versandwege, nicht aber die Maschen, warnt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Verbraucherschützer: "Digitale Kettenbriefe direkt löschen"

Doch am Ende gehe es immer nur darum, Adressdaten abzugreifen. Wer den Aufforderungen in den Kettenbriefen nachkommt, erhält in der Folge oft jede Menge Spam oder wird sogar Opfer eines Identitätsdiebstahls. Deshalb gilt nach wie vor die Devise: nicht weiterleiten, sondern direkt löschen, raten die Verbraucherschützer.