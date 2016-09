Fremde Zugriffe auf eigene Youtube-Videos verhindern

Wer seine Youtube-Videos nicht mit allen Nutzern der Videoplattform teilen möchte, kann sie auf "Privat" stellen. Wir verraten wie das funktioniert.

Wer seine Videos auf Youtube nur einem ausgewählten Kreis zugänglich machen will, hat zwei Möglichkeiten: Die Plattform unterscheidet zwischen privaten und nicht gelisteten Videos.

Youtube: Zugang zu privaten Videos nur nach E-Mail-Einladung

Zu privaten Videos können nur angemeldete Nutzer über ihre E-Mail-Adresse eingeladen werden. Weniger streng sind nicht gelistete Videos: Sie sind für jeden sichtbar, der den Link erhält, also auch nicht angemeldete Nutzer. Vorsicht: Sie könnten den Link dann selbstständig weitergeben. In beiden Fällen wird das Video nicht auf der Profilseite des Nutzers angezeigt und taucht nicht in den Suchergebnissen auf.