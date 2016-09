Phishing-Attacke auf T-Online-Kunden

Aktuell sollten T-Online-Kunden besonders darauf achten, welche Mails sie öffnen. Grund dafür: Gefälschte Firmen-Mails geben Kriminellen Zugang zu sensiblen Daten.

Nutzer sollten sich vor E-Mails mit dem Betreff "Ihr Postfach hat die Speichergrenze überschritten" in Acht nehmen, die vermeintlich von der Telekom verschickt werden.

Ziel der Phishing-Attacke: Bankdaten der Opfer

Die Nutzer werden in der Mail aufgefordert, sich über einen Link auf einer gefälschten Telekom-Seite einzuloggen. Das teilte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) unter Berufung auf einen Bericht von "Mimikama" mit. Diese fragt Mail-Adresse und Bankdaten ab, die Nutzer keinesfalls eingeben sollen. Hinter der Phishing-Mail und der verlinkten Webseite steckten Cyber-Kriminelle, so das BSI.