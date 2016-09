emojipedia.org: Kompendium rund um Emojis

Sie gehören zum Smartphone wie die Butter zum Brot: Emojis. Allen, die mehr über die Geschichte der kleinen, bunten Bildchen wissen wollen, hilft die Website emojipedia.org weiter.

Emojis: Die bunten Gesichter, Symbole und Bildchen tauchen mittlerweile in fast allen Smartphone-Unterhaltungen auf. Aber was genau sollen sie eigentlich bedeuten, wie unterscheiden sie sich bei Apple, Google und Microsoft, und wie lange gibt es sie schon? Wer wirklich alles über sein Lieblings-Symbol wissen will, klickt auf die Webseite emojipedia.org.