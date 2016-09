Wi-Fi Sweetspots: App gibt Infos über Qualität des Wifi-Netzwerk

Schwankungen der Wifi-Verbindung können extrem nerven. Die App "Wi-Fi Sweetspots" zeigt die Signalstärke und mögliche Datenraten in den eigenen vier Wänden an.

Es gibt Ecken in der Wohnung, da ist das WLAN einfach schlecht. Manchmal lässt sich der Grund leicht finden - etwa Rohre in der Wand oder eine große Heizung. Manchmal bringt aber auch das Umsetzen des Routers ein besseres Signal.

"Wi-Fi Sweetspots": Zeigt Signalstärke und Datenrate an

Mit der App "Wi-Fi Sweetspots" (Android/iOS) können WLAN-Betreiber die Netzabdeckung in ihrer Wohnung überprüfen und damit den perfekten Standort für drahtlos angebundene Geräte ermitteln. Mit der gestarteten App läuft man durch die Wohnung. Die App zeigt dann in Echtzeit die Signalstärke und mögliche Datenrate. Auf Wunsch gibt sie auch ein akustisches Signal zur Netzqualität. In der Basisversion ist "Wi-Fi Sweetspots" kostenlos, aber werbefinanziert. Die App gibt es für Android und iOS.