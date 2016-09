Windyty: Weltweites Wetter auf einen Blick

Online-Wetterdienste gibt es wie Sand am Meer. Das Portal Windyty sammelt Daten von verschiedenen Diensten und stellt sie auch für Laien leicht verständlich dar.

Großer Funktionsumfang

Der Nutzer schaltet über ein kleines Menü zwischen verschiedenen Ansichten und auch zwischen verschiedenen Maßeinheiten hin und her. So lassen sich Temperaturen in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit, Wellenhöhen in Metern oder Fuß und Windgeschwindigkeiten in Kilometern pro Stunde, Meter pro Sekunde, Knoten oder sogar anhand der Beaufortskala anzeigen - und das nicht nur direkt an der Erdoberfläche, sondern auch in verschiedenen Höhen. Bis zu 13,5 Kilometer geht es in der Troposphäre nach oben.