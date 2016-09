Reisetagebuch mit FindPenguins erstellen

Mit der Website FindPenguin.com können Reisende ihre Erlebnisse in einem Online-Tagebuch dokumentieren - inkl. Fotos und Text. Auch die Reiseroute lässt sich bequem für die Nachwelt festhalten.

Ob Badeurlaub, Städtetrip, Rucksacktour oder Weltreise: Viele Menschen lieben es, den Daheimgebliebenen von den erlebten Abenteuern in fernen Ländern zu berichten. Die meisten nutzen dazu WhatsApp, Facebook & Co. Noch schicker ist natürlich ein eigenes Reisetagebuch im Netz.

Footprints zeigen Reiseroute

Was bei Facebook ein Posting ist, wird bei FindPenguins Footprint genannt, ein Fußabdruck. Diesen setzt der Benutzer an jedem beliebigen Ort entlang seiner Route. Dafür bieten sich beispielsweise Sehenswürdigkeiten, Zwischenstopps, wichtige Knotenpunkte wie Flughäfen oder das exotische Restaurant am Hafen an. Eine Überschrift, ein kurzer Text und gerne ein paar Fotos - schon ist ein Fußabdruck gesetzt, mit dem sich der eigene Reiseblog Schritt für Schritt füllt. Ein Footprint ist immer mit genauen Koordinaten verknüpft, so dass neben jedem Eintrag eine kleine Weltkarte erscheint und der Leser sofort weiß, wo der Reisende unterwegs war.