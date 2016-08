Mit Parkopedia den optimalen Parkplatz aufspüren

Besonders in Großstädten sind Parkplätze rar. Die Website parkopedia.de hilft dabei, weltweit Abstellmöglichkeiten in über 6.300 Städten aufzuspüren.

Neben Staus und Rotphasen gehört die Parkplatzsuche wohl zu den nervigsten Dingen im Alltag von Autofahrern. Besonders in fremden Städten weiß man oft nicht, wo gut gelegene, bezahlbare Parkhäuser, Tiefgaragen oder Abstellplätze sind. Für Abhilfe sorgt Parkopedia.

Parkplatz-Enzyklopädie mit über 38 Millionen Parkplätzen

Der Online-Dienst bietet eine Datenbank an öffentlichen und privaten Parkplätzen in über 6.300 Städten in 75 Ländern. Laut Betreiber dieser "Parkplatz-Enzyklopädie" sind aktuell über 38 Millionen Parkplätze verzeichnet.