mobotron.com: Futurama-Datenbank mit Szenefotos

Die Serie "Futurama" erfreut sich unter Fans großer Beliebtheit. Die Online-Datenbank morbotron.com zeigt passende Szenefotos zu Zitaten aus der Serie.

Und die ist eine wahre Fundgrube für Fans der Serie rund um den Lieferjungen Fry, die Mutantin Leela, die Riesenkrabbe Zoidberg und ihr Leben in der Zukunft.

Datenbank mit mehr als eine Million Szenefotos

In der Datenbank von Morbotron schlummern mehr als eine Million Szenenfotos aus den diversen Folgen von "Futurama". Sie lassen sich nach Stichwörtern durchsuchen. Gefundene Bilder können dann mit wenigen Klicks und dem Hinzufügen eines Spruches in Memes verwandelt oder als GIF-Animation exportiert werden. Ein Klick auf "View Episode" neben den Suchergebnissen zeigt außerdem die komplette jeweilige Episode chronologisch inklusive Dialogtexten an.