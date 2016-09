Datenvolumen durch getaktete Internetverbindung sparen

Wer mobiles Internet nutzt, sieht sich oft mit einem schnell schwindenden Datenvolumen konfrontiert. Mit einer getakteten Verbindung kann dem vorgebeugt werden.

Getaktete Internetverbindung spart Bandbreite

Wer zum Beispiel gerade unterwegs ist, nutzt mit hoher Wahrscheinlichkeit einen mobilen Zugang, der nach der Menge der übertragenen Daten abgerechnet wird. In einem solchen Fall schränkt man am besten die Daten ein, die Windows von Hause aus sendet und empfängt. Der Trick: Man legt die genutzte Internet-Verbindung als so genannte "getaktete Verbindung" fest. Später, wenn man wieder mit dem WLAN oder einer unbeschränkten Verbindung vernetzt ist, schaltet man die Einstellung wieder ab.