Yamaha Disklavier Enspire: Klassik meets Hightech

Mit dem Konzertflügel Disklavier Enspire vereint Yamaha klassische Musik mit modernster Technik. Wir verraten, was es damit auf sich hat.

Kein Vernetzungs-Zwang: Auch ganz normales Spiel ist auf dem Disklavier Enspire möglich. dpa

Disklavier Enspire: Drahtlose Übertragung an Lautsprecher

Beim Griff in die Tasten wird der Ton vom Hammerschlag auf der Klaviersaite erzeugt. Im Inneren steckt ein virtueller Klangerzeuger, der wie bei einem E-Piano elektronisch Töne erzeugt. So lässt sich die Musik vom Flügel drahtlos an Musiccast-fähige Lautsprecher übertragen. Servomotoren an den Tasten und Pedalen erlauben auch das Abspielen von Audiodateien, wobei die Tasten sich wie von Geisterhand bewegen. Auf der IFA demonstrierte Yamaha-Produktmanager Thomas Hoffarth die Multiroomfähigkeiten am Beispiel eines Coldplay-Songs. Während im Wohnzimmer des Messestands der Pop-Song lief, spielte das Klavier im Nebenraum mit. Andere Anwendungen sind laut Hoffarth etwa Gaststätten, Hotelbars oder auch die Musikausbildung.