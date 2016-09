Galaxy Note 7: Samsung tauscht unsichere Modelle aus

Aufgrund der Brandgefahr von Samsungs Galaxy Note 7 tauscht der Hersteller zahlreiche seiner Geräte aus. Die neuen, sicheren Modelle werden besonders gekennzeichnet sein.

Samsung wird neu produzierte Geräte vom Typ Galaxy Note 7 mit einem schwarzen Quadrat auf der Verpackung markieren. Dadurch sollen Kunden diejenigen Geräte erkennen können, die nicht möglicherweise plötzlich in Flammen aufgehen. Wie zdnet.com berichtet, werden Note 7 ohne Akkudefekt außerdem an einem grünen statt weißen Batteriesymbol in der Statusleiste erkennbar sein.