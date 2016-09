Carjump: Meta-App für Carsharing-Dienste

Carsharing wird immer beliebter. Die App "Carjump" zeigt mehrere Angebote auf einen Blick an. Nutzer können sich so kinderleicht für den passendsten Dienst entscheiden.

Ob Auto, Roller oder Fahrrad: Die App "Carjump" zeigt buchbare Fahrzeuge in der Nähe von derzeit rund einem Dutzend Carsharing-Anbieter auf einer einzigen Karte an. Darunter befinden sich flexible Anbieter, die sich eher für minuten- oder stundenweise Stadtfahrten eigenen.

"Carjump": Angebote nicht nur in Deutschland

Aber auch stationsgebundene Anbieter, die tendenziell eher für längere Tages- oder Wochenendleihen infrage kommen, werden angezeigt. "Carjump" erfasst Angebote überwiegend in Deutschland, aber auch in diversen europäischen Groß- und Hauptstädten. Die Meta-App erspart Nutzern nicht nur die Suche in den Karten vieler Einzelanbieter-Apps, sondern übernimmt in vielen Fällen auch die Anmeldung direkt bei jedem einzelnen Carsharing-Unternehmen, deren Fahrzeuge man nutzen möchte. Die Metasuche funktioniert auch über die "Carjump"-Homepage.