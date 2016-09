Bring! - App ersetzt den Einkaufszettel

Wer kennt es nicht: Man will einkaufen gehen und stellt im Geschäft erschrocken fest, dass der Einkaufszettel zu Hause vergessen wurde. Die App "Bring!" macht nun Schluss damit.

Einkaufszettel sind schnell vergessen, verloren oder unleserlich. Die Entwickler der Schweizer Bring! Labs haben daher den Einkaufszettel in eine App gepackt - "Bring!" heißt das Ergebnis.

Einkaufszettel einfach auf dem Smartphone verwalten

Nutzer können hier die gewünschten Lebensmittel und Haushaltswaren auswählen. Diese erscheinen dann als Icon in einer eigenen Liste. Sind bestimmte Produkte nicht in den Kategorien vorhanden, kann der Nutzer diese als Icon erstellen. Außerdem können Mengeangaben und Notizen zu den Waren gemacht werden. Für Familien und Wohngemeinschaften können in der App gemeinsame Listen angelegt werden, auch ein Austausch von Nachrichten ist möglich. Dazu verlangt die App Zugriff auf das Adressbuch.