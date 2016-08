WhatsApp gibt Telefonnummern an Facebook weiter

Zum ersten Mal seit vier Jahren hat der Messenger WhatsApp nun seine Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien aktualisiert. Welche Folgen hat das für den Nutzer?

Welche Folgen hat die Aktualisierung für den Nutzer?

Das Unternehmen verspricht, dass keine Nachrichten, Fotos oder Account-Informationen auf Facebook geteilt bzw. öffentlich gemacht werden. Aufgrund der übermittelten Daten sei es zukünftig allerdings möglich, dass Nutzer in Facebook individualisierte Werbung angezeigt bekommen, die auf der Nutzung des Messengers beruht. Auf WhatsApp hingegen werde es auch weiterhin keine Werbebanner von Drittanbietern geben, so das Unternehmen. Darüber hinaus sei es aber möglich, dass Firmen in Zukunft über den Dienst direkten Kontakt mit ihren Kunden aufnehmen – etwa um Bestellungen oder Termine zu koordinieren. Auch spezifischere Freundes-Vorschläge innerhalb des sozialen Netzwerks, basierend auf den WhatsApp-Kontakten, seien geplant. Daneben wolle man durch die zusätzlichen Daten effektiver gegen Spam und Missbrauch vorgehen, so der Dienst aus Kalifornien.