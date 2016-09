Apple Keynote 2016: Welche Neuheiten sind geplant?

Alle Jahre wieder: Auch in 2016 wird Apple seine Neuheiten rund um iPhone, iOS und Co. wieder auf einer Keynote vorstellen. Wir verraten, welche Neuerungen zu erwarten sind.

"See you on the 7th." Mit diesem Satz kündigt der Hersteller aus Cupertino seine Keynote am 7. September 2016 an. Ab 19 Uhr hat das Rätselraten dann ein Ende und Fans erfahren, welche Neuheiten Apple für den nächsten Gerätezyklus entwickelt hat. Bereits seit Monaten brodelt es gehörig in der Gerüchteküche. Apple hat es auch in diesem Jahr wieder geschickt vermieden, konkrete Infos zu anstehenden Neuerungen zu veröffentlichen. Wir verraten, mit welchen Änderungen gerechnet werden kann.