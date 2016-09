Apple Keynote 2016: Das steckt im neuen iPhone 7

Auch in 2016 hat Apple wieder zu einer Keynote geladen, um alle Neuheiten rund um iPhone, iOS und Co. zu präsentieren. Wir stellen die wichtigsten Neuerungen zum iPhone 7 vor.

"See you on the 7th." Mit diesem Satz kündigte der Hersteller aus Cupertino seine Keynote am 7. September 2016 an. Ab 19 Uhr präsentierte Tim Cook in alter Apple-Manier alle Neuheiten, die für den nächsten Produktzyklus entwickelt wurden. Apple hat es auch in diesem Jahr wieder geschickt vermieden, konkrete Infos zu anstehenden Updates zu veröffentlichen. Mit der Keynote 2016 wurde dem Rätselraten um das iPhone 7, das in den letzten Monaten das Internet beherrschte, nun von offizieller Seite ein Ende gesetzt. Wir erklären die wichtigsten Entwicklungen.