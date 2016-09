Auto-Helligkeit unter iOS einstellen und Strom sparen

Auch moderne Smartphones haben immer wieder mit Akkuproblemen zu kämpfen. Ein Weg, um den Akku zu schonen, ist die Funktion "Auto-Helligkeit" unter iOS.

Das Display gehört zu den größten Stromfressern eines Smartphones: Bei voller Helligkeit zehrt es massiv Akkustrom auf. Viele Smartphones bieten in den Einstellungen an, die Displayhelligkeit automatisch mit Hilfe des Umgebungslichtsensors zu regulieren.

So lässt sich die Auto-Helligkeit unter iOS einstellen

In Apples iOS beispielsweise heißt die Funktion "Auto-Helligkeit" und steckt im Hauptmenü im Unterpunkt "Anzeige & Helligkeit". Ist sie aktiviert, passt sich die Hintergrundbeleuchtung an die Helligkeit der Umgebung an, und der Stromverbrauch sinkt.