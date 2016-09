Wasserfeste Handys und Tablets: Darauf sollte man achten

Moderne Smartphones und Tablets werben nicht zuletzt mit dem Merkmal "wasserfest". Aber wie sicher sind die Geräte wirklich? Und worauf müssen Besitzer eines solchen Devices achten?

Mit dem Smartphone in den Pool oder mit dem E-Reader in die Badewanne – so werben Hersteller für ihre Geräte Marke wasserfest. Für die Kunden verlockend, schließlich sind Wassergläser und Toiletten natürliche Feinde der Elektronik. Umso größer ist die Enttäuschung dann, wenn nach dem Praxistest in der Badewanne doch das Display spinnt oder die Smartphone-Kamera schlapp macht. Wissenswertes beim Kampf gegen das Nass: