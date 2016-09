Microsoft Word startet nicht

Add-Ons können den Start von Microsoft Word verhindern. Mit einigen Handgriffen lässt sich das Textverarbeitungsprogramm dennoch starten. Wir zeigen wie.

Add-Ons können Probleme beim Word-Start machen

Startet Word nicht, kann das entweder am Programm selbst liegen. Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass ein Problem mit einem installierten Add-On (einer Erweiterung) vorliegt. In diesem Fall startet man Word am besten im Abgesicherten Modus (nicht zu verwechseln mit dem Abgesicherten Modus von Windows selbst). Dazu im Explorer zum Ordner "C:\Programme (x86)" wechseln, hier den Ordner "Microsoft Office" öffnen. Anschließend eventuell zum Unter-Ordner "root\Office16" wechseln.