Computer reinigen: Darauf sollte geachtet werden

Wer seinen PC regelmäßig reinigt, beugt Schäden und der Übertragung von Krankheitskeimen vor. Wir erklären, worauf bei der Reinigung des Computers geachtet werden sollte.

Wer viel am PC sitzt oder mit dem Notebook arbeitet, hat es schon erlebt: Irgendwann sehen Tastatur und Maus nicht mehr so richtig schön aus. Sie sind vielleicht auch leicht verklebt, und in den Zwischenräumen haben sich Krümel und Staub angesammelt.